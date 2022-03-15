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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla değişmezken, Ocak 2021'e göre ise yüzde 1,3 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, ocakta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,2 ile Avusturya'da, yüzde 3,1 ile Çekya'da ve yüzde 3 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 6,1 ile Estonya'da, yüzde 5 ile Portekiz'de ve yüzde 4,1 ile Yunanistan'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 24,7 ile Litvanya'da, yüzde 17,3 ile Avusturya'da ve yüzde 16,6 ile Polonya'da artarken, İrlanda'da yüzde 20, Portekiz'de yüzde 4,2 ve Malta'da yüzde 3,8 azaldı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Avusturya, Portekiz, Ocak, Ekonomi, Haberler

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