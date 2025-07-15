Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Mayıs'ta Yüzde 1,7 Artış Gösterdi

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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış kaydedildi. Piyasa beklentileri aşıldı. AB genelinde de sanayi üretimi aynı dönemde artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta nisan ayına göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 2,9 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Mayısta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 12,4 ile İrlanda'da, yüzde 3,4 ile Malta'da ve yüzde 2,2 ile Almanya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,8 ile Slovakya'da ve yüzde 2,7 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 40,7 ile İrlanda'da, yüzde 5,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 5 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Belçika'da, yüzde 6,5 ile Bulgaristan'da ve yüzde 4,2 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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