Haberler

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Ağustos'ta Yüzde 1,2 Azaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustos ayında önceki aya göre yüzde 1,2 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise sanayi üretimi yüzde 1,1 arttı. En fazla artış İrlanda, Lüksemburg ve İsveç'te, en fazla düşüş ise Almanya, Yunanistan ve Avusturya'da kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustos ayında önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseldi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,6 azalacağı yönündeydi.

AB'de de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 arttı.

Ağustosta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 9,8 ile İrlanda'da, yüzde 4,8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,6 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 5,2 ile Almanya'da, yüzde 4,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 3,1 ile Avusturya'da kayıtlara geçti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 28,6 ile İrlanda'da, yüzde 9,5 ile Lüksemburg'da ve yüzde 8,3 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 6,3 ile Slovakya'da ve yüzde 5 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.