Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ocakta 4 ayın en düşük seviyesine indi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nin ocak ayı bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3 puana gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Hizmet sektörü PMI da 51,6 ile aynı şekilde düşüş yaşadı.

Piyasa beklentileri, ocakta bileşik PMI'ın 51,5, hizmet PMI'ın 51,9 olması yönündeydi.???????

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
