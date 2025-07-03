Avro Bölgesi'nde PMI Verileri Büyümeyi Gösteriyor

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Haziran ayındaki bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 puana çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI'sı da 50,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 puana çıktı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi ve özel sektörü haziran ayında bir miktar büyüme gösterdi. Mayıs ayında 50,2 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 50,6'ya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde mayısta 49,7 olan hizmet sektörü PMI ise haziranda son 3 ayın en yükseği olan 50,5 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, haziranda bileşik PMI'ın 50,2, hizmet PMI'nın 50 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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