Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Temmuzda Azaldı

Avro Bölgesi'nde temmuz ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. AB'de ise perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düştü. AB ülkeleri arasında en fazla düşüş ise Danimarka ve İrlanda'da yaşandı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 düştü.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,3 ile Danimarka ve İrlanda'da, yüzde 1,4 ile Hollanda'da ve yüzde 1,3 ile Lüksemburg'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 16,3, Estonya'da yüzde 8,6 ve Macaristan'da yüzde 7,6 azaldı.