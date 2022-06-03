Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi - Haberler

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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5 arttı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 1,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 yükseldi.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 5,3 ile İspanya'da, yüzde 3,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 1,9'la da İrlanda'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 7,7 ile Slovenya'da, yüzde 5,4 ile Almanya'da ve yüzde 3,9 ile Letonya'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 29,6, Polonya'da yüzde 21,1, Malta'da yüzde 17,5 artarken, Finlandiya'da yüzde 3,4, Lüksemburg'da yüzde 2,9 ve Belçika'da yüzde 1,9 geriledi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Lüksemburg Slovenya Ekonomi Haberler

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