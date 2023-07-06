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Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mayısta Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mayısta Sabit Kaldı

Ekonomi Haberleri

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre sabit kaldı. AB'de perakende satışlar ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düştü. Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar mayısta nisan ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi. Mayısta en fazla düşüş yüzde 5,3 ile Slovenya'da yaşandı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 düştü.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar mayısta nisan ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi.

AB ülkeleri arasında mayısta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,3 ile Slovenya'da, yüzde 4,5 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,7 ile Polonya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 13,4, Macaristan'da yüzde 12,3 ve Estonya'da yüzde 9,6 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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