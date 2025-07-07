Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Mayıs'ta Geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,7 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,7 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,8 düşeceği, yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış, yüzde 2,1 ile Portekiz'de, yüzde 2 ile Bulgaristan'da ve yüzde 1 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gerçekleşti. En fazla düşüş, yüzde 4,6 ile İsveç'te, yüzde 2,5 ile Belçika'da ve yüzde 2,2 ile Estonya'da görüldü.

Mayısta yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 7,9 ile GKRY'de, yüzde 7,2 ile Bulgaristan'da ve yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da artarken, Finlandiya'da yüzde 2,2, Letonya'da yüzde 1,9 ve İsveç'te yüzde 1,8 geriledi.