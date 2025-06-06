Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,7, yıllık bazda da yüzde 2,8 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış, yüzde 7,5 ile Polonya'da, yüzde 2,4 ile Slovakya ve İsveç'te, yüzde 2,1 ile Belçika'da gerçekleşti.

En fazla düşüş, yüzde 1,1 ile Almanya, yüzde 1 ile Malta ve yüzde 0,4 ile Hollanda'da kayıtlara geçti.

Nisanda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 7,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 6,2 ile Estonya ve yüzde 5,7 ile İsveç'te artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,6 ve Slovakya'da yüzde 0,1 geriledi.