Haberler

Avro Bölgesi'nde Krediler Düşen Faizlere Rağmen İvme Kazanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Merkez Bankası'nın verilerine göre, Avro Bölgesi'nde şirket kredileri eylülde ve ekimde yüzde 2,9 artarken, tüketici kredileri de yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Düşen mevduat faizlerine rağmen kredi büyümesinde beklenen ivme sağlanamıyor.

Avro Bölgesi şirketlerine yönelik banka kredileri, düşen faizlere rağmen ivme kazanamıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda eylülde yüzde 2,9 büyüyen şirket kredileri, ekimde de yüzde 2,9 artış kaydetti.

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı. Eylülde söz konusu krediler yüzde 2,6 artmıştı.

Eylülde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,8 artışla analistlerin beklentisini karşıladı. M3 para arzında eylülde 2,6 artış görülmüştü.

Gözler ECB'nin faiz kararında

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.