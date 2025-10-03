Avro Bölgesi'nde Konut Fiyatları Yüzde 5,1 Arttı
Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 yükseldi. AB genelinde konut fiyatları ise yüzde 5,4 artış gösterdi.
Avro Bölgesi'nde konut fiyatları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin konut fiyat verilerini açıkladı.
Buna göre, AB'de konut fiyatları, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.
Konut fiyatları Avro Bölgesi'nde ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 1,7 ve yüzde 5,1 arttı.
Ülkeler özelinde bakıldığında konut fiyatları, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla Portekiz'de yüzde 4,7, Lüksemburg'da 4,5, Hırvatistan'da 4,4 arttı, Fransa'da yüzde 0,2, Belçika'da yüzde 0,1 geriledi.
Konut fiyatları, ikinci çeyrekte yıllık bazda Portekiz'de yüzde 17,2, Bulgaristan'da 15,5 ve Macaristan'da yüzde 15,1 yükselirken, Finlandiya'da yüzde 1,3 düştü.