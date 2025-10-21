Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu GSYH'ye Oranı Yüzde 88,2 Oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde birinci çeyrekte yüzde 87,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 88,2'ye çıktı.

AB'de de ilk çeyrekte yüzde 81,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 81,9'a yükseldi.

Böylece, söz konusu dönemde toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 677 milyar avro, AB'de 15 trilyon 47 milyar avro seviyesine yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 151,2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 138,3 ile İtalya, yüzde 115,8 ile Fransa, yüzde 106,2 ile Belçika ve yüzde 103,4 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 23,2 ile Estonya, yüzde 25,1 ile Lüksemburg ve yüzde 26,3 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı yükseldi

AB'de ilk çeyrekte yüzde 2,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 2,9'a çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise ikinci çeyrekte bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 2,7'de sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 8,7 ile Romanya, yüzde 8,5 ile Polonya, yüzde 5,4 ile Fransa, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Avusturya ve yüzde 4,2 ile Hırvatistan oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.