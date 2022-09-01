Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, temmuz ayında yüzde 6,6 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda yüzde 6'ya indi.

Avro Bölgesi'nde de haziranda yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, temmuzda 6,6'ya geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,7, AB'de ise 6,9 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, temmuzda İspanya'da yüzde 12,6, Yunanistan'da yüzde 11,4, İtalya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,5, İsveç'te yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 959 bin olurken, bunun 10 milyon 983 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 630 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 173 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14, Avro Bölgesi'nde de yüzde 14,2 olarak ölçüldü.