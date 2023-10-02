Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Ağustosta Düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,4 seviyesine indi. AB'de ise işsizlik oranı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise AB'de yüzde 14, Avro Bölgesi'nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,4 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta yüzde 5,9 oldu.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı da ağustosta yüzde 6,4'e geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, ağustosta İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 10,9, İsveç ve Estonya'da yüzde 7,6, İtalya ve Fransa'da yüzde 7,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 837 bin olurken, bunun 10 milyon 856 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 687 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 194 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü.