Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Temmuzda Yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,2 oranında yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB genelinde inşaat üretimi de benzer şekilde artış kaydetti.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.???????

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3,2 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 20,1 ile Romanya'da, yüzde 9,9 ile Slovenya'da ve yüzde 2,2 ile Belçika'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 4,5 ile İspanya'da, yüzde 4 ile İsveç'te ve yüzde 1,5 ile Portekiz'de ölçüldü.???????

İnşaat üretimi yıllık bazda Romanya'da yüzde 41,1, İspanya'da yüzde 22,8, Slovenya'da yüzde 21,4 artarken, Avusturya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 1,7 ve Almanya'da yüzde 1,2 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
