Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,9 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in ocak ayına göre ise yüzde 4,1 artış gösterdi.

AB'de inşaat üretimi ise ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 3,9, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 4,8 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 19 ile Polonya'da, yüzde 10,1 ile Almanya'da ve yüzde 8,3 ile Romanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 6,3 ile Macaristan'da, yüzde 1,3 ile Belçika ve Hollanda'da ve yüzde 0,9 ile İtalya'da gerçekleşti.

Yıllık bazda inşaat üretimi Polonya'da yüzde 18,4, İtalya ve Romanya'da yüzde 13,2 ve Almanya'da yüzde 12,3 artarken, Belçika'da yüzde 14,4, Slovakya'da yüzde 3,6 ve Fransa'da yüzde 2,6 geriledi.