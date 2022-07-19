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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in mayıs ayına göre de yüzde 2,9 yükseldi.

AB'de ise inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 3,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,2 ile İsveç, yüzde 5,9 ile Macaristan ve yüzde 5,8 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile İspanya ve yüzde 0,6 ile Finlandiya'da belirlendi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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