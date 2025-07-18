Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Mayıs'ta Düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayıs ayında önceki aya göre yüzde 1,7 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1,3 düşerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,4 ile Slovenya'da, yüzde 2,5 ile Macaristan'da ve yüzde 2,3 ile Çekya'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Almanya'da, yüzde 2,2 ile Belçika'da ve yüzde 1,8 ile Hollanda'da ölçüldü.???????

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 44,6 ile İspanya'da, yüzde 11,6 ile Çekya'da, yüzde 5,4 ile Macaristan ve Portekiz'de artarken, Polonya'da yüzde 4,8, Almanya'da yüzde 3,4 ve Fransa'da yüzde 3,3 geriledi.