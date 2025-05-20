Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Mart Ayında Yüzde 0,1 Arttı

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Mart Ayında Yüzde 0,1 Arttı
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı. AB genelinde de benzer bir trend gözlemlendi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 düştü.

AB'de de inşaat üretimi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,9 ile Avusturya'da, yüzde 4,6 ile Romanya'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Portekiz'de, yüzde 4 ile Slovenya'da ve yüzde 3,7 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 12 ile Çekya'da, yüzde 8,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 7,4 ile Avusturya'da artarken, Slovenya'da yüzde 11,6, Belçika'da yüzde 6,6 ve İspanya'da yüzde 6 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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