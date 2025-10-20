Haberler

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Ağustosta Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ağustos ayında Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalma kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB genelinde de benzer bir düşüş gözlemlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,2 ile İsveç'te, yüzde 2,2 ile Çekya'da, yüzde 1,4 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 25,2, Çekya'da yüzde 17 ve Slovakya'da yüzde 13,8 artarken, Macaristan'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 6,2 ve Polonya'da yüzde 4,9 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
