Avro Bölgesi'nde İmalat Sektörü Canlanıyor: PMI Ekim Ayında 50 Puanı Aştı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana çıktı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ekim ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü ekim ayında bir miktar canlandı. Avro Bölgesi'nde eylülde 49,8 puan olan imalat sanayi PMI, ekimde 50 puana ulaştı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde üretim son 8 ayda art arda artış gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.