Avro Bölgesi'nde İmalat Sektörü Canlanıyor: PMI Ekim Ayında 50 Puanı Aştı

Güncelleme:
S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana yükseldi. Bu durum, imalat sektöründe son 8 aydır devam eden bir büyüme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Böylece, Avro Bölgesi'nde üretim son 8 ayda art arda artış gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
