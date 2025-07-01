Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi PMI Haziran'da 49,5'e Yükseldi

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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayında 49,5 puana çıkarak son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 49,4 olan PMI, haziranda hafif bir artış gösterdi ve fabrika üretimi son dört ayda sürekli olarak arttı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayında 49,5 puana yükseldi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci haziran ayında da sürdü.

Avro Bölgesi'nde mayısta 49,4 olan imalat sanayi PMI, haziranda 49,5'e yükseldi. Böylece, Avro Bölgesi haziran ayı imalat sanayi PMI son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde haziran ayında fabrika üretimi 4 ay boyunca artış gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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