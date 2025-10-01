Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi PMI Eylülde Daralmaya Geçti

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 0,9 puan azalarak 49,8 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü eylül ayında küçüldü. Avro Bölgesi'nde ağustosta 50,7 olan imalat sanayi PMI, eylülde 49,8'e geriledi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde fabrika siparişlerinin azalmasıyla PMI tekrar daralmaya başladı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Öte yandan, ağustos ayında Avro Bölgesi imalat PMI, Mart 2022'den bu yana ilk defa büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine çıkmıştı.