Avro Bölgesi'nde Haziran Ayında Ekonomik Faaliyetlerde Hafif Artış

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S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziran ayında şirketlerin faaliyetlerinde hafif bir artış gözlemlendi. İmalat sanayi PMI aynı seviyede kalırken, hizmet sektörü PMI son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde haziran ayında şirketlerin faaliyetlerinde hafif seviyede artış yaşandı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, bölgede mayısta 50,2 olan bileşik PMI, haziranda aynı seviyeyi korudu.

Mayıs ayında 49,4 olan imalat sanayi PMI da haziranda değişmedi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 49,7'den 50'ye çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde yeni siparişlerin yerinde seyretmesiyle birlikte üretimde marjinal seviyede artış olduğunu ortaya koydu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi ekonomisi ivme kazanmakta zorlanıyor. Altı aydır büyüme asgari düzeyde seyrediyor. Hizmet sektöründeki faaliyetler durgunlaşıyor ve üretim çıktısı sadece orta düzeyde artıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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