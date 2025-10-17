Haberler

Avro Bölgesi'nde Eylül Ayı Enflasyonu Yüzde 2,2 Oldu

Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık enflasyon oranı yüzde 2,2 olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4 oldu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde beklentilere paralel şekilde yüzde 2,2 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, ağustos ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,1 olduğu yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyon oranı hedefliyor. Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının ECB hedefini aşması dikkati çekti.

