Avro Bölgesi'nde Enflasyon Yüzde 5,2'ye Geriledi

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 5,2 olarak belirlendi. AB'de ise enflasyon yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun kaynakları arasında hizmetler, gıda ve enerji dışı sanayi ürünleri yer aldı.