Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaştı.

Avro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1'e çıktı.

AB'de de nisan ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,8 olarak tespit edildi.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 2, AB'de ise yüzde 2,3 seviyesinde ölçülmüştü.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Avro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

Mayıs ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,87 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1,59 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,46 ile hizmetler ve yüzde 1,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya'da yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 5,8, İspanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,9, Hollanda'da yüzde 10,2, Yunanistan'da yüzde 10,5, Hırvatistan'da yüzde 10,7, Macaristan'da yüzde 10,8, Slovakya'da yüzde 11,8, Romanya'da yüzde 12,4, Polonya'da yüzde12,8, Bulgaristan'da yüzde 13,4, Çekya'da yüzde 15,2, Letonya'da yüzde 16,8, Litvanya'da yüzde 18,5 ve Estonya'da yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Böylece, AB üyesi 12 ülkenin enflasyon oranı çift haneye çıktı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title