Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,1'e ulaşarak rekor kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,1'e ulaşarak rekor kırdı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,1'e ulaşarak rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39,2 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,5 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya'da yüzde 8,7, İspanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,9, Yunanistan'da yüzde 10,7, Slovakya'da yüzde 11,8, Hollanda'da yüzde 10,2, Letonya'da yüzde 16,4, Litvanya'da yüzde 18,5 ve Estonya'da yüzde 20,1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Enflasyon Enerji Mayıs Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title