Avro Bölgesi'nde Enflasyon Mayıs Ayında Yüzde 6,1 Seviyesinde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 olarak ölçüldü. Enflasyon, Mayıs 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 8,1, AB'de ise yüzde 8,8 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,1 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde de mayıs ayı enflasyonu yıllık yüzde 6,1 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Avro Bölgesi'nde mayısta enflasyon, bir önceki aya kıyasla değişmedi.

AB'de ise nisanda yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Mayıs 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 8,1, AB'de ise yüzde 8,8 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,54'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,15'i hizmetler, yüzde 1,51'i enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, mayısta Macaristan'da yüzde 21,9, Polonya ve Çekya'da yüzde 12,5, Slovakya ve Letonya'da yüzde 12,3, Estonya'da yüzde 11,2 ve Litvanya'da yüzde 10,7 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8, Almanya'da yüzde 6,3 ve Fransa'da yüzde 6 olarak tespit edildi.