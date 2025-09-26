Haberler

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Ağustosta Yükseldi

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi. ECB'nin anketine göre, ekonomik büyüme beklentisi ise eksi %1,2 seviyesinde kaldı. Faiz stratejileri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ağustosta yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Tüketici Beklentileri Anketi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıktı.

ECB'nin açıklamasında, "Önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik ağustos ayında hafif bir artış gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'te sabit kaldı.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentisi yüzde eksi 1,2 oldu.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayımlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında önemli rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları veya indirimleri konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceğini, enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB'nin faiz indirimi

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1'ye yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
