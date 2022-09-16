Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

AB'de de temmuz ayında yüzde 9,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 10,1 oldu. Böylece, AB'de enflasyon çift haneye çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3, AB'de ise yüzde 3,2 olarak ölçülmüştü.

Ağustos ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,95 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 2,25 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,62 ile hizmetler ve yüzde 1,33 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, ağustos ayında Estonya'da yüzde 25,2, Letonya'da 21,4, Litvanya'da 21,1, Macaristan'da 18,6, Çekya'da 17,1, Bulgaristan'da 15, Polonya'da 14,8, Hollanda'da 13,7, Slovakya'da 13,4, Romanya'da 13,3, Hırvatistan'da 12,6, Slovenya'da 11,5, Yunanistan'da 11,2, İspanya ve Belçika'da yüzde 10,5 oldu.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon çift haneye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da yüzde 9,1 ve Fransa'da yüzde 6,6 olarak ölçüldü.