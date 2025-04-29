Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

Görüntü tepki çekmişti! "Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi.

Avro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 1,4 puan azalarak 94,4 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,4 puan düşüşle 93,6 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, nisanda eksi 14,5'ten eksi 16,7'ye düştü. AB'de ise endeks nisanda 2,1 puan gerileyerek eksi 16 seviyesinde ölçüldü

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama yaşandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.