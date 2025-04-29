Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven nisanda azaldı

Avro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 1,4 puan azalarak 94,4 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,4 puan düşüşle 93,6 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, nisanda eksi 14,5'ten eksi 16,7'ye düştü. AB'de ise endeks nisanda 2,1 puan gerileyerek eksi 16 seviyesinde ölçüldü

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama yaşandı.