Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi Kasımda Artış Gösterdi
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, kasım ayında aylık bazda 0,2 puan artarak 97'ye ulaştı. Avrupa Birliği'nde ise aynı dönemde endeks 96,8 puana yükseldi. Sektörel değerlendirmelerde hizmetler ve inşaat güvenin artmasına rağmen sanayi sektöründeki düşüş dikkat çekti.
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,2 puan artışla 97'ye ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kasım ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,2 puan yükselişle 96,8 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,2 puan artarak 97 puana çıktı.
Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Verinin, beklentiye paralel gerçekleşmesi dikkati çekti.
Hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güvenin artmasına karşın sanayi sektöründeki güvenin azalmasıyla endeks, neredeyse yerinde seyretti.
Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, kasımda eksi 14,2'de sabit kaldı. AB'de ise ekimde eksi 13,5 seviyesindeki endeks, kasımda eksi 13,6 seviyesine indi.