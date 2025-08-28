Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta Düştü

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye geriledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun verilerine göre, endeksteki düşüş sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerindeki zayıflama ile tüketici güvenindeki azalmadan kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ağustos ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,3 puan düşüşle 94,9 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,5 puan azalarak 95,2 puana geriledi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 96 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki gerileme sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri ile tüketici güvenindeki bir miktar zayıflamadan kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ağustosta eksi 14,7'den eksi 15,5'e indi. AB'de de endeks ağustosta eksi 14,5'ten eksi 14,8 seviyesine düştü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar gerileme yaşandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
