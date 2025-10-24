Haberler

Avro Bölgesi'nde Ekim Ayında Şirket Faaliyetleri Artış Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S&P Global ve HCOB'un açıkladığı verilere göre, Avro Bölgesi'nin ekim ayı PMI verileri son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yeni siparişlerdeki artış, özel sektör ticari faaliyetlerinin canlandığını gösteriyor.

Avro Bölgesi'nde ekim ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede eylülde 51,2 olan bileşik PMI, ekimde 52,2 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Eylül ayında 49,8 olan imalat sanayi PMI da ekimde 50 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,3'ten 52,6'ya çıkarak son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde ekim ayında yeni siparişlerin artmasıyla özel sektör ticari faaliyetlerinin canlandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.