Avro Bölgesi'nde Ekim Ayında Şirket Faaliyetleri Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde ekim ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede eylülde 51,2 olan bileşik PMI, ekimde 52,2 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Eylül ayında 49,8 olan imalat sanayi PMI da ekimde 50 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,3'ten 52,6'ya çıkarak son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde ekim ayında yeni siparişlerin artmasıyla özel sektör ticari faaliyetlerinin canlandığını ortaya koydu.