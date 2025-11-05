Haberler

Avro Bölgesi'nde Ekim Ayında PMI 52,5'e Yükseldi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde ekim ayı bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,5 puana çıkarak son 29 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Eylül ayında 51,2 olan bileşik PMI, ekimde büyümeyi gösteriyor.

Avro Bölgesi'nde ekimde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,5 puana çıktı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi ekimde 2023 mayıs ayından bu yana ölçülen en yüksek seviyede büyüdü.

Eylülde 51,2 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, ekimde 52,5'e ulaştı. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 29 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde eylülde 51,3 olan hizmet sektörü PMI ise ekimde son 17 ayın en yüksek seviyesi olan 53'e tırmandı.

Piyasa beklentileri, ekimde bileşik PMI'ın 52,2, hizmet PMI'nın 52,6 olması yönündeydi.???????

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Haberler.com
500
