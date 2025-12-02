Haberler

Avro Bölgesi'nde Ekim Ayı İşsizlik Oranı Değişmedi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı. AB'nin işsizlik oranı ise eylüldeki yüzde 6 seviyesini korudu. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekimde de aynı seviyede kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da 9,8, İsveç'te 9 ve Yunanistan'da yüzde 8,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ekimde 13 milyon 351 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 33 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 960 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 352 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
