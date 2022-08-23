Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta geriledi Ekonomi Haberleri Avro Bölgesi'nde ağustos ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 0,7 puan azalarak 49,2 puana indi. Avro Bölgesi'nde ağustos ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 0,7 puan azalarak 49,2 puana indi. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ağustos ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında hizmet sektöründeki büyümenin neredeyse durma noktasına gelmesiyle birlikte ticari faaliyetler geçen aydaki gibi geriledi. Yeni siparişlerde düşüş yaşanırken, hayat pahalılığı baskıları hizmet sektöründeki talebi azalttı. Böylece, temmuzda 49,9 puan olan bileşik PMI, ağustosta 0,7 puan gerileyerek 49,2 puana düştü. Temmuz ayında 51,2 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI verisi ağustosta 50,2'ye indi. İmalat sanayi PMI ise temmuzdaki 49,8 puan seviyesinden ağustosta 49,7 puan seviyesine geriledi. Böylece imalat PMI son 26 ayın en düşük seviyesini gördü.??????? PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor. Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker Araştırma Ekonomi Haberler

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