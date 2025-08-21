Avro Bölgesi'nde Ağustos Ayında Faaliyetlerde Artış

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede temmuzda 50,9 olan bileşik PMI, ağustosta 51,1 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 15 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Temmuz ayında 49,8 olan imalat sanayi PMI da ağustosta 50,5 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51'den 50,7'ye inerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektörünün ticari faaliyetleri ve yeni siparişlerinin arttığını ortaya koydu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşler düzeliyor. Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde ekonomik aktivite toparlandı. Genel olarak, son 3 ayda büyümede hafif bir hızlanma gördük. ABD tarifeleri ve genel belirsizlik gibi olumsuzluklara rağmen, Avro Bölgesi'ndeki işletmeler oldukça iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.