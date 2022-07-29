Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüme kaydederek beklentileri aştı. Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüme kaydederek beklentileri aştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 0,2 artması yönündeydi. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre de yüzde 4 yükseldi. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4'lük artış gösterdi. GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1, Fransa'da yüzde 0,5 artarken Almanya'da sabit kaldı. Yıllık bazda ise GSYH, Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,6 ve İspanya'da yüzde 6,3 yükseldi. Ekonomi AA / Ata Ufuk Şeker Avrupa Birliği Almanya Ekonomi Haberler

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