Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4'lük artış gösterdi.

Eurostat'ın bir önceki tahmininde Avro Bölgesi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 4 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerle ikinci çeyrek büyüme oranları aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1 ve Fransa'da yüzde 0,5 artarken, Almanya'da sabit kaldı.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,6 ve İspanya'da yüzde 6,3 oldu.

Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 arttı.