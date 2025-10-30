Haberler

Avro Bölgesi Ekonomisi Yüzde 0,2 Büyüdü

Avro Bölgesi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında büyüme kaydederek piyasa beklentilerini aştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avro Bölgesi yıllık bazda da yüzde 1,3 büyüme gösterdi.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya'da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya'da yüzde 0,9 gerilerken Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
