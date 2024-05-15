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Avro Bölgesi Ekonomisi Teknik Resesyondan Çıktı

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Avro Bölgesi ekonomisi, ocak-mart döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıktı. İspanya en güçlü performansı gösteren ülke oldu.

Avro Bölgesi ekonomisi, ocak-mart döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2024 yılı ilk çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi.

Buna göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. GSYH'de yıllık bazdaki artış ise yüzde 0,4 olarak hesaplandı.

Avro Bölgesi ekonomisi geçen yılın hem üçüncü hem de dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 küçülerek "art arda iki çeyrek daralma" olarak ifade edilen teknik resesyona girmişti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

En büyük Avro bölgesi ülkeleri arasındaki İspanya yüzde 0,7 büyümeyle ilk çeyrekte en güçlü performansı gösteren ülke oldu. Almanya ve Fransa yüzde 0,2, İtalya yüzde 0,3 büyüdü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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