Avro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,3 Büyüdü

Avro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,3 Büyüdü
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Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artarak, yıllık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi. İstihdam da yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri ve Eurostat'ın iki hafta önce yayımladığı öncü veriler, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

Açıklanan çeyrek bazda büyüme verisinin piyasa beklentilerinden daha düşük gelmesi ve öncü verilerin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde istihdam ise ilk çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,8 arttı.

AB'de ise istihdam birinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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