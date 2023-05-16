Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 1,3 büyümesi yönündeydi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 artış gösterdi.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 3, İrlanda'da yüzde 2,7, Hollanda'da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı. Almanya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,2, İtalya ve İspanya'da yüzde 0,5 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Litvanya'da yüzde 3,6, Macaristan'da yüzde 1,1, Çekya'da yüzde 0,2 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,8 artış kaydetti.