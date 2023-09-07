Avro Bölgesi Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 0,1 Büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Eurostat'ın açıkladığı nihai verilere göre, Avro Bölgesi'nde GSYH yıllık bazda yüzde 0,5 arttı.