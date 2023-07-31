Avro Bölgesi Ekonomisi İkinci Çeyrekte Büyüme Kaydetti

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.