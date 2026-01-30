Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Haberler

Avro Bölgesi, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH'sini bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artırdı. Yıllık bazda ise GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 yükseldi. Piyasa beklentilerinden daha iyi sonuçlar elde edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı dördüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,2, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4 arttı.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 0,2, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,8 yükseldi.

GSYH, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 2,6 yükseldi.

