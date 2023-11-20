Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları İstanbul'da Gerçekleştirildi

Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam fuarları, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kompen AŞ'nin yenilikleri fuarlarda yoğun ilgi gördü.

Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam fuarları, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bera Holding iştiraki olan Kompen AŞ, fuarlara bu yıl yenilikleri ile damga vurarak, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

90 milimetre Noble, 80 milimetre Advance, contalı sızdırmaz sürme seri Hyperline ve yeni nesil sürme seri Hayline ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca yeni folyo renkleri ve özgün stant tasarımı müşteriler tarafından beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, inşaat sektöründe yaşanan daralmayı ihracatla aşmaya çalıştıklarını belirterek, yurt içinde özellikle sahil bölgelerinde tercih edilen sürme serilerin fonksiyonel olduğunu ve dar alanlarda yaşanan problemleri ortadan kaldırdığını belirtti.

Küçükşehir, "Yeni sürme serimiz hava, su, ses ve sızdırmazlık yönünden sektördeki benzerlerinin neredeyse en iyisi. Bu yüzden fuarda bu serilerimize daha fazla ilgi gösterildiğini gözlemledik." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner de sektördeki tüm beklentilerin ötesine geçmeyi hedeflediklerini aktararak, "Avrasya Kapı, Avrasya Pencere ve Avrasya Cam fuarları, dünyadan ve Türkiye'den firmaları buluşturarak sektörlerin gelişiminde tetikleyici bir etki yaratıyor. Özellikle, yapı endüstrisindeki tedarik zincirine olan katkıları sayesinde fuarlarımız sektörde önemli bir konumda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl toplam 12 salonda düzenlenen fuarlar, bu sene ilk defa 120 bin metrekare kapalı alanda, 14 salonun tamamında düzenlendi.